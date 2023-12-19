Полковник Бекайдар Казкеев сменил на должности генерал-майора Армана Жумагалиева

Приказом министра внутренних дел РК полковник Бекайдар Казкеев назначен командующим региональным командованием "Батыс" Национальной гвардии РК. На этой должности он сменил генерал-майора Армана Жумагалиева, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РгК "Батыс" НГ РК.

Нового командующего личному составу представил в онлайн-режиме заместитель министра внутренних дел РК - главнокомандующий Национальной гвардии, генерал-лейтенант Еркин Ботаканов.

До назначения на вышестоящую должность Бекайдар Казкеев занимал пост первого заместителя командующего - начальника штаба регионального командования "Оңтүстік" Национальной гвардии РК.

Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан - главнокомандующий Национальной гвардии пожелал Бекайдару Казкееву успехов в служебно-боевой деятельности, улучшения боевой и командирской подготовки во вверенном ему РгК "Батыс".

Напомним, ранее этот пост занимал генерал-майор Арман Жумагалиев. Сегодня стало известно, что он назначен командующим​ региональным командованием "Шығыс" Национальной гвардии Республики Казахстан.

На должности командующего РгК "Батыс" он находился с 17 сентября 2020 года. А воинское звание "генерал-майор" Арману Жумагалиеву было присвоено указом президента Казахстана 6 мая 2019 года.

Как отмечается на официальном сайте, Национальная гвардия Республики Казахстан входит в единую систему органов внутренних дел Республики Казахстан и предназначена для обеспечения безопасности личности, общества и государства, защиты прав и свобод человека и гражданина от преступных и иных противоправных посягательств.