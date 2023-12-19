Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Генерал-майор Арман Жумагалиев назначен на новую должность

Опубликовано:

Арман Жумагалиев
Арман Жумагалиев. Фото: polisia.kz

Назначен новый командующий​ регионального командования "Шығыс" Национальной гвардии Республики Казахстан. Им стал генерал-майор Арман Жумагалиев, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, по согласованию с Администрацией президента приказом министра внутренних дел РК командующим региональным командованием "Шығыс" назначен генерал-майор Арман Жумагалиев.

Личному составу регионального командования​ нового командующего представил​ заместитель министра внутренних дел​ РК – главнокомандующий Национальной гвардией Еркин Ботаканов.

"Арман Жумагалиев многим из вас хорошо знаком как профессиональный военный руководитель. Прошел служебный путь от курсанта и​ лейтенанта до генерал-майора, от командира взвода до командующего регионального масштаба. Уверен, что на новом месте он внесет большой вклад в служебно-боевую деятельность регионального командования​ "Шығыс", – отметил Еркин Ботаканов.

В МВД добавили, что Арман Жумагалиев ранее занимал должность командующего региональным командованием "Батыс" Национальной гвардии РК.

По информации официального сайта Нацгвардии РК, Арман Жумагалиев родился 27 апреля 1969 года в Мурманской области.

В 1990 году окончил Орджоникидзевское высшее военное командное училище, в 2006 году - Национальный университет обороны РК, в 2008 году - Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ, в 2010 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

С 1990 по 2008 годы проходил службу на различных должностях от командира взвода до начальника штаба - заместителя командира соединения.

С августа 2008 по август 2009 года - начальник оперативного управления Главного штаба КВВ МВД РК.

С июля 2010 по январь 2017 года - заместитель начальника Главного штаба – начальник главного оперативного управления Главного командования Национальной гвардии РК.

С января 2017 года по сентябрь 2020 года - первый заместитель командующего – начальник штаба регионального командования "Батыс" Национальной гвардии РК.

С 17 сентября 2020 года занимал должность командующего региональным командованием "Батыс" Национальной гвардии РК.

Указом президента РК 6 мая 2019 года ему присвоено воинское звание "генерал-майор".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2051518-general-mayor-arman-zhumagaliev-naznachen-na-novuyu-dolzhnost/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.