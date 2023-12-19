Генерал-майор Арман Жумагалиев назначен на новую должность

Назначен новый командующий​ регионального командования "Шығыс" Национальной гвардии Республики Казахстан. Им стал генерал-майор Арман Жумагалиев, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, по согласованию с Администрацией президента приказом министра внутренних дел РК командующим региональным командованием "Шығыс" назначен генерал-майор Арман Жумагалиев.

Личному составу регионального командования​ нового командующего представил​ заместитель министра внутренних дел​ РК – главнокомандующий Национальной гвардией Еркин Ботаканов.

"Арман Жумагалиев многим из вас хорошо знаком как профессиональный военный руководитель. Прошел служебный путь от курсанта и​ лейтенанта до генерал-майора, от командира взвода до командующего регионального масштаба. Уверен, что на новом месте он внесет большой вклад в служебно-боевую деятельность регионального командования​ "Шығыс", – отметил Еркин Ботаканов.

В МВД добавили, что Арман Жумагалиев ранее занимал должность командующего региональным командованием "Батыс" Национальной гвардии РК.

По информации официального сайта Нацгвардии РК, Арман Жумагалиев родился 27 апреля 1969 года в Мурманской области.

В 1990 году окончил Орджоникидзевское высшее военное командное училище, в 2006 году - Национальный университет обороны РК, в 2008 году - Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ, в 2010 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

С 1990 по 2008 годы проходил службу на различных должностях от командира взвода до начальника штаба - заместителя командира соединения.

С августа 2008 по август 2009 года - начальник оперативного управления Главного штаба КВВ МВД РК.

С июля 2010 по январь 2017 года - заместитель начальника Главного штаба – начальник главного оперативного управления Главного командования Национальной гвардии РК.

С января 2017 года по сентябрь 2020 года - первый заместитель командующего – начальник штаба регионального командования "Батыс" Национальной гвардии РК.

С 17 сентября 2020 года занимал должность командующего региональным командованием "Батыс" Национальной гвардии РК.

Указом президента РК 6 мая 2019 года ему присвоено воинское звание "генерал-майор".