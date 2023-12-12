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Дархан Иманашев стал главой "ҚазАвтоЖол"

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Дархан Иманашев
Дархан Иманашев. Фото: t.me/qazavtojol

Дархан Иманашев, занимавший ранее разные должности в Минтрансе, назначен председателем правления АО "НК "ҚазАвтоЖол", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Дархан Иманашев родился в 1983 году в Карагандинской области. 

Он окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности инженер дорожного движения, а также Карагандинский институт актуального образования "Болашак" по специальности "юриспруденция". Является магистром технических наук.

Трудовой путь начал в 2004 году дорожным мастером. Затем занимал различные должности в РГП "Казавтодор", в Министерстве транспорта и коммуникации, а также работал заместителем акима города Караганды и в частном бизнесе.

Согласно информации на сайте компании, АО "НК "ҚазАвтоЖол" является национальным оператором по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения общей протяженностью 25 тыс. километров.

Национальный оператор наделен функциями контроля за строительством, реконструкцией, ремонтом, содержанием автомобильных дорог международного и республиканского значения и развития объектов придорожного сервиса вдоль трасс. Акционерное общество "ҚазАвтоЖол" также является организатором платного движения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2050483-darhan-imanashev-stal-glavoy-qazavtozhol/

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