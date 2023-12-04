Токаев назначил нового заведующего отделом в Администрации президента

Токаев подписал распоряжение о назначении заведующего отделом информатизации и защиты информационных ресурсов Администрации президента, передает NUNR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента, пост занял Сейткулов Ержан Нураханович.

До Сейткулова должность заведующего отделом информатизации и защиты информационных ресурсов Администрации президента занимал Тилеубеков Гани Утенович. Сегодня его освободили от должности.

На сайте Международного научного комплекса "Астана" указано, что Ержан Нураханович Сейткулов родился 4 апреля 1979 года.

Окончил механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, проходил стажировку в университетах Берлина и Нью-Йорка по специальности "Методы и системы защиты информации, информационная безопасность".

Кандидат физико-математических наук, лауреат госпремии "Дарын", двукратный обладатель государственной научной стипендии для талантливых молодых ученых.

Учредитель и организатор ежегодной международной научно-практической конференции «Информационная безопасность в свете Стратегии Казахстан - 2050».

Учредитель и организатор международной конференции по проблематике инфраструктуры открытых ключей и электронной цифровой подписи «Eurasian PKI-Forum Kazakhstan».

Общественная деятельность: