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Токаев назначил нового заведующего отделом в Администрации президента

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Ержан Сейткулов
Ержан Сейткулов. Кадр из передачи: YouTube/Atameken Business Programs / Атамекен Бизнес

Токаев подписал распоряжение о назначении заведующего отделом информатизации и защиты информационных ресурсов Администрации президента, передает NUNR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента, пост занял Сейткулов Ержан Нураханович.

До Сейткулова должность заведующего отделом информатизации и защиты информационных ресурсов Администрации президента занимал Тилеубеков Гани Утенович. Сегодня его освободили от должности.

На сайте Международного научного комплекса "Астана" указано, что Ержан Нураханович Сейткулов родился 4 апреля 1979 года.

Окончил механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, проходил стажировку в университетах Берлина и Нью-Йорка по специальности "Методы и системы защиты информации, информационная безопасность".

Кандидат физико-математических наук, лауреат госпремии "Дарын", двукратный обладатель государственной научной стипендии для талантливых молодых ученых.

Учредитель и организатор ежегодной международной научно-практической конференции «Информационная безопасность в свете Стратегии Казахстан - 2050».

Учредитель и организатор международной конференции по проблематике инфраструктуры открытых ключей и электронной цифровой подписи «Eurasian PKI-Forum Kazakhstan».

Общественная деятельность:

  • с 2007 по 2009 год - член Совета молодых ученых при ОФ «Фонд Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации»;
  • с 22 сентября 2010 года по 31 января 2012 года - председатель Совета молодых ученых ЕНУ им. Л.Н. Гумилева;
  • 2015 год - участник межведомственной комиссии Совета безопасности Республики Казахстан по вопросам безопасности информационного пространства;
  • с 2016 по 2017 год - член общественного совета Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан;
  • с февраля 2017-го по настоящее время - член общественного совета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2048949-tokaev-naznachil-novogo-zaveduyuschego-otdelom-v-administratsii-prezidenta/

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