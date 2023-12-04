Токаев назначил нового заведующего отделом в Администрации президента
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Токаев подписал распоряжение о назначении заведующего отделом информатизации и защиты информационных ресурсов Администрации президента, передает NUNR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента, пост занял Сейткулов Ержан Нураханович.
До Сейткулова должность заведующего отделом информатизации и защиты информационных ресурсов Администрации президента занимал Тилеубеков Гани Утенович. Сегодня его освободили от должности.
На сайте Международного научного комплекса "Астана" указано, что Ержан Нураханович Сейткулов родился 4 апреля 1979 года.
Окончил механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, проходил стажировку в университетах Берлина и Нью-Йорка по специальности "Методы и системы защиты информации, информационная безопасность".
Кандидат физико-математических наук, лауреат госпремии "Дарын", двукратный обладатель государственной научной стипендии для талантливых молодых ученых.
Учредитель и организатор ежегодной международной научно-практической конференции «Информационная безопасность в свете Стратегии Казахстан - 2050».
Учредитель и организатор международной конференции по проблематике инфраструктуры открытых ключей и электронной цифровой подписи «Eurasian PKI-Forum Kazakhstan».
Общественная деятельность:
- с 2007 по 2009 год - член Совета молодых ученых при ОФ «Фонд Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации»;
- с 22 сентября 2010 года по 31 января 2012 года - председатель Совета молодых ученых ЕНУ им. Л.Н. Гумилева;
- 2015 год - участник межведомственной комиссии Совета безопасности Республики Казахстан по вопросам безопасности информационного пространства;
- с 2016 по 2017 год - член общественного совета Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан;
- с февраля 2017-го по настоящее время - член общественного совета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2048949-tokaev-naznachil-novogo-zaveduyuschego-otdelom-v-administratsii-prezidenta/