Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Серик Жарасбаев назначен вице-министром туризма

Опубликовано:

Мужчина в костюме
Серик Жарасбаев. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Казахстана Серик Жарасбаев назначен вице-министром туризма и спорта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Жарасбаев Серик Маратович вице-министром туризма и спорта", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Серик Жарасбаев родился в 1984 году в Северо-Казахстанской области.

Окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, Российский международный олимпийский университет.

В разные годы работал тренером-преподавателем по боксу, инструктором ДЮСШ Петропавловска, главным специалистом, начальником отдела управления физической культуры и спорта СКО.

В 2011-2012 гг. — эксперт, главный эксперт управления научно-методического обеспечения, инновационной технологии и образования Комитета спорта МКС РК. 

2012-2014 гг. — начальник управления, директор департамента спорта высших достижений и спортивного резерва департамента Агентства РК по делам спорта и физической культуры. 

В 2014-2018 гг. — заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

В 2018-2019 гг. — председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

2019-2021 гг. — заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК. 

В 2021 году — первый вице-президент РОО "Казахстанская федерация керлинга, напольного керлинга и петанга".

С 2021-2023 гг. — вице-министр культуры и спорта РК.

С 2023 года по настоящее время работал директором РГКП Центра олимпийской подготовки "Алматы". 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2048251-serik-zharasbaev-naznachen-vitse-ministrom-turizma/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.