Постановлением правительства Казахстана Серик Жарасбаев назначен вице-министром туризма и спорта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Жарасбаев Серик Маратович вице-министром туризма и спорта", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Серик Жарасбаев родился в 1984 году в Северо-Казахстанской области.

Окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, Российский международный олимпийский университет.

В разные годы работал тренером-преподавателем по боксу, инструктором ДЮСШ Петропавловска, главным специалистом, начальником отдела управления физической культуры и спорта СКО.

В 2011-2012 гг. — эксперт, главный эксперт управления научно-методического обеспечения, инновационной технологии и образования Комитета спорта МКС РК.

2012-2014 гг. — начальник управления, директор департамента спорта высших достижений и спортивного резерва департамента Агентства РК по делам спорта и физической культуры.

В 2014-2018 гг. — заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

В 2018-2019 гг. — председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

2019-2021 гг. — заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

В 2021 году — первый вице-президент РОО "Казахстанская федерация керлинга, напольного керлинга и петанга".

С 2021-2023 гг. — вице-министр культуры и спорта РК.

С 2023 года по настоящее время работал директором РГКП Центра олимпийской подготовки "Алматы".