Назначен новый заместитель акима Усть-Каменогорска

Кайрат Танекенов назначен заместителем акима Усть-Каменогорска. Он будет курировать вопросы инфраструктуры и ЖКХ. Об этом сообщил глава города Жаксылык Омар, передает NUR.KZ.

Аким Усть-Каменогорска на своей официальной странице в Instagram сообщил, что ранее Кайрат Танекенов возглавлял отдел строительства.

"Хочу отметить, что Кайрат Ауелбекович давно является нашим коллегой. Молодой специалист. За пять лет в структуре городского акимата он заметно вырос профессионально, изучил многие направления работы и заслужил уважение коллег.

Все это вместе с накопленным опытом заслуживает высокой оценки. Кандидатура Кайрата Танекенова на пост заместителя акима города была согласована и утверждена областным руководством.

Радует и то, что за эти пять лет в городском акимате образовался спаянный коллектив молодых и целеустремленных людей. И уже сегодня многие из них готовы к дальнейшему росту и более ответственным постам.

Уверен, что на новом важном посту Кайрат Ауелбекович продолжит работу в прогрессивном стиле и добьется немалых успехов", - написал Жаксылык Омар.

По информации официального сайта акимата Усть-Каменогорска, Кайрат Танекенов родился 23 августа 1985 года в Усть-Каменогорске.

Имеет 3 диплома о высшем образовании по квалификациям: техник-металлург, бакалавр экономики, бакалавр юриспруденции.

Свою трудовую деятельность начал в 2007 году специалистом кредитования АО "АТФ Банк" в Алматы.

С 2010 по 2012 годы служил в органах финансовой полиции, работал в Департаменте по борьбе с экономической коррупцией и преступностью в Усть-Каменогорске.

Был руководителем отдела финансов Усть-Каменогорска. 21 сентября 2021 года возглавил отдел строительства Усть-Каменогорска.