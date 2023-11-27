Динару Щеглову назначили вице-министром науки и высшего образования

Динара Щеглова, занимавшая ранее пост замглавы МИИР, получила должность вице-министра науки и высшего образования Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

На официальном сайте правительства РК сообщается, что Динара Щеглова родилась в 1982 году в городе Семее.

Окончила Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли.

В разные годы трудилась в коммерческих структурах.

С 2004 по 2006 год – главный специалист отдела Агентства РК по информатизации и связи.

С 2011 по 2018 год – главный менеджер, директор департамента, управляющий директор, советник председателя, заместитель председателя АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".

С 2018 по 2019 год – вице-министр информации и коммуникаций РК.

С 2019 по 2020 год – советник премьер-министра Казахстана.

С 2020 года и до настоящего назначения занимала пост вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК.

Напомним, на прошлой неделе Камиль Акатов покинул пост вице-министра науки и высшего образования Казахстана в связи с переходом на другую работу.