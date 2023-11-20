Камиля Акатова освободили от должности вице-министра науки и высшего образования
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Камиль Акатов покинул пост вице-министра науки и высшего образования Казахстана в связи с переходом на другую работу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Постановлением правительства Республики Казахстан Акатов Камиль Ергалиевич освобожден от должности вице-министра науки и высшего образования в связи с переходом на другую работу", – говорится в сообщении.
Как сообщается на официальном сайте Primeminister.kz, Камиль Акатов родился в 1991 году в Жамбылской области.
Он окончил университет Вуллонгонга (ОАЭ), а также Казахский университет технологии и бизнеса.
В 2015-2016 годы работал экспертом, главным экспертом проектного департамента АО "Казахстанский центр ГЧП".
С 2016 по 2022 годы был главным менеджером, старшим менеджером, начальником управления, директором департамента АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".
В 2022 году был председателем правления АО "Национальное агентство по развитию инноваций "Qazinnovations".
С 1 сентября 2022 года по настоящее время занимал пост вице-министра науки и высшего образования РК.
При этом, по данным с официального сайта МНВО, Акатов курировал научное направление.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2046700-kamilya-akatova-osvobodili-ot-dolzhnosti-vitse-ministra-nauki-i-vysshego-obrazovaniya/