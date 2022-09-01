Камиль Акатов назначен вице-министром науки и высшего образования

Камиль Акатов. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Акатов Камиль Ергалиевич назначен вице-министром науки и высшего образования Республики Казахстан. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

Камиль Акатов родился в 1991 году в Жамбылской области. Окончил Университет Вуллонгонг (ОАЭ), Казахский университет технологии и бизнеса, Astana IT University.

С 2015 по 2016 год – эксперт, главный эксперт проектного департамента АО "Казахстанский центр ГЧП".

С 2016 по 2022 год работал главным менеджером, старшим менеджером, начальником управления, директором департамента АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".

С января 2022 и по настоящее время занимал должность председателя правления АО "Национальное агентство по развитию инноваций "Qazinnovations".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1985808-kamil-akatov-naznachen-vitse-ministrom-nauki-i-vysshego-obrazovaniya/