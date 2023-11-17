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Максат Турлубаев возглавил Бюро нацстатистики

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Мужчина в костюме
Максат Турлубаев. Фото: gov.kz

Максат Турлубаев назначен руководителем Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Турлубаев Максат Кайратович назначен руководителем Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", – пишет пресс-служба президента в Telegram.

Как указывается на официальном сайте Бюро национальной статистики, Турлубаев Максат Кайратович родился в 1987 году. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования по специальности "Экономика", Сеульский национальный университет со степенью магистра государственного управления.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в должности эксперта Департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

В 2010-2016 гг. – главный эксперт, руководитель управления Департамента политики управления обязательством государства и развития финансового сектора Министерства национальной экономики РК.

В 2016-2020 гг. – руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области.

В 2020-2021 гг. – руководитель Управления финансов Павлодарской области.

С 2021 года по июль 2022 года занимал должность инспектора секретариата руководителя Администрации президента РК.

С июля 2022 года по настоящее время занимал должность заместителя руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Член Президентского молодежного кадрового резерва. Награжден медалью "Ерен еңбегі үшін" (2019).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2046333-maksat-turlubaev-vozglavil-byuro-natsstatistiki/

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