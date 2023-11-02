Экс-начальник полиции Степногорска получил новую должность

Приказом министра внутренних дел на должность заместителя начальника ДП Акмолинской области назначен полковник полиции Бахтияр Утекин, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, нового заместителя личному составу представил начальник ДП Акмолинской области Нурсултан Мукашев.

Утекин Бахтияр Хайрбулатович родился 2 октября 1973 года. Службу в органах внутренних дел начал в 1994 году контролером отдела режима и охраны учреждения УУИС УВД Северо-Казахстанской области.

В 2003 году был назначен оперуполномоченным отдела по раскрытию преступлений против личности службы уголовного розыска УКП ГУВД Акмолинской области.

Долгое время проработал на различных должностях в управлении криминальной полиции, возглавлял управление по противодействию экстремизму, отдел полиции Жаркаинского района.

Последняя занимаемая должность - начальник управления полиции Степногорска.

В должности заместителя главы ДП Акмолинской области Бахтияр Утекин будет курировать работу оперативных служб.

Напомним, месяц назад по согласованию с Администрацией президента приказом министра внутренних дел начальником ДП Акмолинской области был назначен полковник полиции Нурсултан Мукашев. До этого он занимал пост заместителя главы данного ведомства.