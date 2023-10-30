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Арман Кенжегалиев возглавил "Правительство для граждан"

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Арман Кенжегалиев
Арман Кенжегалиев: Минцифры РК

Арман Кенжегалиев освобожден от должности руководителя аппарата МЦРИАП - он назначен председателем правления госкорпорации "Правительство для граждан".

"Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Кенжегалиев Арман Шоканович освобожден от должности руководителя аппарата МЦРИАП Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу", говорится на официальном сайте правительства.

Арман Кенжегалиев назначен председателем правления государственной корпорации "Правительство для граждан", сообщили в пресс-службе Минцифры.

Согласно официальному сайту МЦРИАП, Арман Кенжегалиев родился в 1981 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, университет "Кайнар", Шеффилдский университет.

В 2002-2003 годах работал главным специалистом по правовой работе АФ "Астанинский почтамт" АО "Казпочта". 

С 2003 по 2012 год работал на различных должностях в структуре Министерства юстиции РК.

В 2012-2017 годах - главный эксперт, консультант Отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии премьер-министра РК.

С 2017 по 2018 год был замдиректора департамента регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции РК.

В 2018-2020 годах был замдиректора, директором департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.

С августа 2020 года по май 2021 занимал должность директора департамента законодательства Министерства юстиции РК.

С мая 2021 года по настоящее время занимал должность руководителя аппарата МЦРИАП. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2043158-arman-kenzhegaliev-vozglavil-pravitelstvo-dlya-grazhdan/

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