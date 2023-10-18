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Сменился глава одной из партий Казахстана

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Серик Егизбаев
Серик Егизбаев. Фото: Primeminister.kz

Глава казахстанской партии "Ауыл" Али Бектаев подал в отставку. Новым председателем стал мажилисмен Серик Егизбаев, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный ресурс партии.

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте партии, сегодня в Астане прошел внеочередной XXIII съезд Народно-демократической патриотической партии "Ауыл". В нем приняли участие делегаты из всех двадцати региональных филиалов.

Главным вопросом съезда стало избрание нового председателя.

"Необходима активизация работы политической фракции "Ауыл" в мажилисе парламента по реализации предвыборной программы нашей партии, а также по исполнению задач, поставленных главой государства перед парламентариями. Учитывая это, считаю, у руля партии должен находиться новый лидер из числа избранных депутатов мажилиса", – заявил Али Бектаев.

Он отметил, что сосредоточится на своей работе в сенате парламента РК.

Новым председателем партии был избран депутат мажилиса парламента РК Серик Егизбаев.

Также об этом высказалась депутат мажилиса Каракат Абден на своей официальной странице в Facebook.

"Сегодня по собственному желанию подал в отставку председатель Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" Али Абдикаримулы Бектаев. Депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Серик Егизбаев был назначен на должность председателя открытым голосованием по предложению Али Абдикаримулы. (...)

От себя и своих коллег по партии хочу выразить благодарность Али Абдикаримулы Бектаеву, пожелать ему крепкого здоровья, семейного благополучия и творческих успехов", – написала она.

По данным с официального сайта мажилиса, Серик Егизбаев родился в 1963 году в Западно-Казахстанской области.

Он окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан, Казахскую государственную юридическую академию.

Имеет квалификацию по специальностям: ученый агроном, менеджер государственной службы, юрист.

Трудовую деятельность начал рабочим-строителем, агрономом отделения на племзаводе "Чапаевский" в Уральской (ныне Западно-Казахстанской) области.

С 1986 года по 1990 годы трудился на различных должностях в комсомольских организациях региона.

С 1990 по 2016 годы в разное время был руководителем отдела Департамента организационной и кадровой работы Министерства финансов РК; занимал различные должности в канцелярии премьер-министра РК, работал на различных должностях в Администрации президента.

В октябре 2016 года был назначен вице-министром сельского хозяйства Республики Казахстан.

С марта 2017 года – заместитель председателя правления по региональному развитию РТРК "Казахстан".

С сентября 2019 по февраль 2021 года занимал должность замакима Западно-Казахстанской области.

С февраля 2021 года по февраль 2023 года работал руководителем аппарата, вице-министром Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

С марта 2023 года является депутатом мажилиса парламента РК восьмого созыва.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2041591-smenilsya-glava-odnoy-iz-partiy-kazahstana/

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