Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов получил еще одну должность - он избран председателем Общественного объединения "Физкультурно-спортивное общество "Динамо", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Накануне прошло заседание президиума ФСО "Динамо", на котором основной темой стало избрание нового председателя организации.

Единогласным решением членов спортивного сообщества им стал министр внутренних дел Ержан Саденов.

"Популярность спартакиад МВД и "Динамо" с каждым годом набирает обороты. Об этом говорит возросшее число участников по многим видам спорта. Только с начала этого года на международных соревнованиях динамовцы завоевали более 100 медалей различного достоинства.

Так, на прошедших Азиатских играх из 80 медалей, завоеванных казахстанцами, 43 - на счету динамовцев. Из 10 золотых наград все 10 принадлежат нашим представителям", - сообщил первый заместитель председателя ФСО "Динамо" Аскар Омаркулов.

Новый руководитель поручил начальникам территориальных подразделений полиции совместно с филиалами "Динамо" уделять внимание и активно участвовать в развитии массового спорта.

Напомним, Ержан Саденов возглавил МВД в сентябре 2023 года. До этого с января 2022 года он был заместителем министра внутренних дел РК.

По информации официального сайта, физкультурно-спортивное общество "Динамо" - общественная организация, была основана в 1925 году.

Предметом деятельности является содействие развитию и совершенствованию физической и специальной подготовки сотрудников органов внутренних дел, правоохранительных органов, пограничных и внутренних войск, участие в международном олимпийском движении.

Сегодня "Динамо" объединяет такие правоохранительные органы, как МВД, КНБ, Генеральная прокуратура, МЧС, Комитет таможенного контроля Министерства финансов.

В настоящее время более 90 тысяч сотрудников правоохранительных органов и других специальных структур являются членами ФСО, где действует 415 секций.