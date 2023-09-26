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Габидулла Оспанкулов стал первым замглавы аппарата правительства

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Габидулла Оспанкулов
Габидулла Оспанкулов. Фото: t.me/ukimet

Сегодня Габидулла Оспанкулов был назначен первым замруководителя аппарата правительства, сообщается в официальном Telegram-канале правительства Казахстана.

Отметим, что 1 сентября распоряжением главы государства Габидулла Оспанкулов был освобожден от должности заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента.

Согласно информации с официального сайта правительства РК, Оспанкулов родился в 1981 году в Южно-Казахстанской области (ныне - Туркестанской). Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, Казахстанско-Российский университет, Университет Бирмингема (Великобритания) по программе "Болашак".

В разные годы работал в парламенте РК, администрации президента, акимате Экибастуза, Министерстве образования и науки РК.

С 2013 по 2017 год возглавлял Комитет по делам молодежи, был директором департамента молодежной политики МОН РК, работал в Министерстве по делам религий и гражданского общества РК.

С октября 2017-го по август 2019-го занимал должность заместителя акима Западно-Казахстанской области. С августа по декабрь 2019 года - секретарь партии Nur Otan (сейчас - Amanat).

С декабря 2019-го по июнь 2020 года работал вице-министром информации и общественного развития РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2038168-gabidulla-ospankulov-stal-pervym-zamrukovoditelya-apparata-pravitelstva/

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