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Прекращены полномочия сенатора Аскара Шакирова

Опубликовано:

Аскар Шакиров
Аскар Шакиров. Фото: senate.parlam.kz

Указом главы государства прекращены полномочия депутата сената парламента Республики Казахстан Шакирова Аскара Оразалиевича, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

На официальном сайте сената РК сообщается, что Аскар Шакиров родился 2 февраля 1956 года в Караганде.

Окончил Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, очную адъюнктуру Академии МВД СССР. Кандидат юридических наук. Владеет английским и китайским языками.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла I класса.

С 1978 по 1992 годы работал в системе Министерства внутренних дел СССР.

С 1992 года – заведующий отделом, заместитель начальника, начальник Договорно-правового управления Министерства иностранных дел Республики Казахстан, член коллегии Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 1995 по 1996 год - временный поверенный в делах Республики Казахстан в Республике Корее.

С марта по апрель 1996 года – посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 1996 по 1998 год - заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

С 1998 по 2004 год – чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Индии.

С августа 2004 года - заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

С февраля 2006 года по июнь 2007 года – председатель Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан.

Сентябрь 2007 года - уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан.

В 2012 году назначен уполномоченным по правам человека. В сентября 2017 года снова избран на эту должность на пленарном заседании сената по представлению президента РК.

13 августа 2019 года назначен депутатом сената.

2 сентября 2019 года избран заместителем председателя сената парламента РК.

24 января 2023 года назначен депутатом сената парламента РК. Являлся председателем комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

Напомним, сегодня указом главы государства бывший министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали назначен депутатом сената РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2038139-prekrascheny-polnomochiya-senatora-askara-shakirova/

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