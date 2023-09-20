Данияр Жаналинов стал замакима Кызылординской области

Данияр Жаналинов сегодня был назначен новым заместителем акима Кызылординской области. Об этом сообщается в официальном Instagram-профиле областного акимата.

"Сегодня на активном совещании, состоявшемся под председательством акима области Нурлыбека Налибаева, был назначен заместитель акима области.

С согласия Администрации президента Республики Казахстан, постановлением акима области Жаналинов Данияр Еренгалиевич назначен на должность заместителя акима области", – говорится в сообщении.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Жаналинов Данияр Еренгалиевич родился 21 октября 1975 года в Алматинской области. Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций по специальности "Инженер-экономист".

Трудовой путь начал в 2000 году.

С 2008 по 2010 год был замначальника Налогового департамента по Алматинской области.

С 2010 по 2012 год – начальник управления налоговых услуг Налогового комитета Министерства финансов РК.

С 2012 по 2014 год – руководитель Управления крупных налогоплательщиков НК МФ РК.

С 2014 по 2018 год – руководитель департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК.

С 2018 по 2021 год – глава департамента государственных доходов по Мангистауской области.

С 2021 по 2022 год – вице-министр финансов Республики Казахстан.

С 2022 года был председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.