Данияр Жаналинов назначен главой Комитета госдоходов Минфина

Данияр Жаналинов. Фото: primeminister.kz

Жаналинова Данияра Еренгалиевича освободили от должности вице-министра финансов и назначили на пост председателя Комитета государственных доходов Минфина РК, сообщает официальный сайт премьер-министра РК.

Данияр Жаналинов родился в 1975 году в Алматинской области. Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций.

Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности налогового инспектора сектора налогового аудита юридических лиц, отдела аудита Налогового комитета по Талдыкоргану.

С 2002 по 2008 год занимал различные должности в Налоговом комитете по Алматинской области.

С 2008 по 2010 год - заместитель начальника Налогового департамента по Алматинской области.

С 2010 по 2014 год работал на руководящих должностях в структуре Налогового комитета Министерства финансов РК.

С 2014 по 2018 год - руководитель Департамента госдоходов по Северо-Казахстанской области Комитета госдоходов Министерства финансов РК.

С 2018 по 2021 год - руководитель Департамента госдоходов по Мангистауской области Комитета госдоходов Министерства финансов РК.

С августа 2021 года и по настоящее время занимал должность вице-министра финансов РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1982885-daniyar-zhanalinov-naznachen-glavoy-kgd-minfina/