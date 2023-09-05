Кто еще претендовал на пост акима Жамбылской области

Нурбол Жунисбеков. Фото: gov.kz

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл в Тараз для участия в собрании депутатов маслихатов всех уровней Жамбылской области, передает сегодня официальный Telegram-канал правительства РК.

Алихан Смаилов зачитал депутатам письмо главы государства о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима региона – Нурбола Жунисбекова и Ербола Карашукеева.

По итогам открытого голосования 47 депутатов поддержали кандидатуру Нурбола Жунисбекова, 142 – отдали голоса за Ербола Карашукеева. Всего в голосовании приняли участие 189 депутатов.

Напомним, сегодня Указом главы государства был назначен аким Жамбылской области. Им стал бывший министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

По информации официального сайта акимата Таласского района Жамбылской области, Нурбол Жунисбеков является акимом района.

Он родился в 1981 году. Образование - высшее. В 2003 году окончил Таразский государственный университет им. Дулати по специальности "разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений", в 2007 году - Международный казахско-турецкий университет им. Ясави по специальности "финансы", в 2011 году - Жамбылский гуманитарно-технический университет по специальности "физическая культура и спорт".

Трудовую деятельность начал в 2003 году тренером областной специализированной детско-юношеской спортивной школы.

В разные годы работал:

тренером в Жамбылском областном филиале общественного объединения "Федерация дзюдо РК";

в областной специализированной школе для одаренных в спорте детей;

специалистом ТОО "КМГ-Жайык";

помощником президента АО "Қазтеміртранс";

заместителем директора, директором ТОО "ЧД cz";

мастером в ТОО "Корпорация Сенім";

заместителем директора специализированной детско-юношеской спортивной школы подготовки подростков;

и.о. директора ГККП "Школа высшего спортивного мастерства";

директором областной специализированной детско-юношеской спортивной школы подготовки юношей по видам борьбы №7;

директором ГККП "Клуб Қазақ күресі";

директором КГУ "Профессиональный спортивный клуб Жекпе-жек";

руководителем Управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035326-kto-esche-pretendoval-na-post-akima-zhambylskoy-oblasti/