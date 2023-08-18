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Дастан Рыспеков покинул пост главы комитета при Минкультуры

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Дастан Рыспеков
Дастан Рыспеков. Фото: t.me/KZgovernment

Дастана Рыспекова освободили от должности председателя Комитета индустрии туризма Минкультуры и спорта РК, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

"Приказом министра культуры и спорта РК Рыспеков Дастан Адаевич освобожден от должности председателя Комитета индустрии туризма МКС РК в связи с переходом на другую работу", – говорится в сообщении пресс-службы правительства Казахстана.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Рыспеков Дастан Адаевич родился 23 июня 1984 года в Жезказгане. В 2005 году окончил Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби по специальности "Государственное и местное управление", а также Алматинскую юридическую академию КазГЮУ в 2008 году.

С 2006 по 2007 год – главный специалист отдела прогнозов поступлений департамента экономики и бюджетного планирования Алматы.

С 2007 по 2013 год возглавлял отдел экономической политики и отраслевого планирования, был начальником сводного отдела экономического планирования управления экономики и бюджетного планирования Алматы, главой отдела планирования, отчетности и информатизации ревизионной комиссии по Алматы.

С 2013 по 2015 год – замруководителя управления экономики и бюджетного планирования Алматы.

С 2015 по 2016 год – заведующий сектором планирования и мониторинга отдела планирования, анализа и отчетности Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

С 2016 по 2018 год – директор департамента бухгалтерского учета и отчетности Акционерного общества "НК "Астана ЭКСПО-2017".

С 2018 по 2019 год – руководитель управления предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области.

С 2019 по 2020 год – директор департамента экономики и бюджетного планирования АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".

Председателем Комитета индустрии туризма Минкультуры и спорта был назначен в 2020 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2033089-dastan-ryspekov-pokinul-post-glavy-komiteta-pri-minkultury/

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