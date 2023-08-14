Нового начальника Тыла Вооруженных сил назначили в Казахстане

Арман Мансуров. Фото: Минобороны РК

Начальником Тыла Вооруженных сил РК назначили полковника Армана Мансурова, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Казахстана.

В министерстве сообщили, что Арман Мансуров был назначен приказом министра обороны по согласованию с Администрацией президента.

Отмечается, что Мансуров - выпускник Петропавловского высшего военного училища.

В 2010 году окончил Военную академию тыла и транспорта имени генерала армии Хрулева в Санкт-Петербурге. В 2018 году - Военную академию Генштаба ВС РФ в Москве.

Арман Мансуров проходил службу на должностях начальника военно-хозяйственного довольствия батальона, начальника службы полка, соединения, заместителя командира полка и бригады по тылу, заместителя командующего региональными командованиями "Восток" и "Юг" по тылу.

До назначения на должность начальника Тыла ВС РК Мансуров был заместителем главнокомандующего сухопутными войсками Вооруженных сил РК по тылу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2032343-novogo-nachalnika-tyla-vooruzhennyh-sil-naznachili-v-kazahstane/