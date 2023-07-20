Айдын Кульсеитов получил новую должность в администрации президента

Айдын Кульсеитов. Фото: akorda.kz

Айдын Кульсеитов назначен заведующим отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК, об этом сегодня сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

Распоряжением главы государства Кульсеитов Айдын Женисович назначен заведующим Отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента Республики Казахстан.

В Акорде сообщили, что он освобожден от должности заведующего отделом стратегического планирования Администрации президента Республики Казахстан.

Добавим, что по информации на официальном сайте президента РК, Айдын Кульсеитов родился в 1976 году в Усть-Каменогорске.

В 1997 году он окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет; в 2004 году – Академию государственной службы при президенте РК. Кандидат технических наук.

С 1996 по 2000 год работал в коммерческих структурах.

С 2000 по 2003 год – главный специалист, начальник отдела индустрии и экологии Управления индустрии, торговли и малого бизнеса города Усть-Каменогорска.

С 2003 по 2004 год – слушатель Академии государственной службы при президенте РК.

С 2004 по 2008 год – начальник отдела потребительских товаров, начальник управления горнодобывающих и обрабатывающих отраслей промышленности, директор Департамента индустриальной политики, директор Департамента стратегического планирования и сводного анализа – секретариата Министерства индустрии и торговли РК, директор Департамента стратегического планирования и межотраслевой координации Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.

С 2008 по 2009 год – заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

С 2009 по 2014 год – председатель правления АО "Национальный инновационный фонд" (после реорганизации – АО "Национальное агентство по технологическому развитию").

С 2014 по 2017 год – председатель правления АО "Казахстанский институт развития индустрии".

С 2017 по 2019 год – заведующий Центром стратегических разработок и анализа Администрации президента РК.

В 2019 году был назначен заведующим отделом стратегического планирования Администрации президента РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2028339-aydyn-kulseitov-poluchil-novuyu-dolzhnost-v-administratsii-prezidenta/