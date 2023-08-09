"Любимчик жителей" Ержан Темирханов покинул пост акима Сарани

Ержан Темирханов. Фото: gov.kz

Занимавший пост акима города Сарань в Карагндинской области Ержан Темирханов покинул пост. Об этом сообщает издание "Вечерняя Караганда" на своей Instagram-странице.

Как сообщил журналистам сам Темирханов, у него закончился трудовой договор, сейчас экс-аким находится в кадровом резерве.

Исполняющим обязанности акима Сарани, по данным издания, назначен Алмаз Сулейменов.

Между тем в комментариях к публикации десятки жителей Сарани высказывают свое недовольство сменой акима. Многие из них пишут, что при Темирханове город преобразился.

"Самая высокая оценка труда- это признание жителей города, где работал Ержан Оралович! Добрый след оставил, красавчик", "Его на повышение надо, единственный честный аким", "Как жаль... Такого акима больше не будет...",

"Как жалко! На нем все держалось", "Я и подумала, неужели ему дадут работать? А нет же, все-таки убрали!!! А как же другие неработающие акимы сидят десятилетиями на своих местах??? Вот мне интересно!!!", "Сарань только начала с ним расцветать. Делал все для людей, порядок наводил. Везде бы таких акимов, глядишь и везде бы стало хорошо", - гласят комментарии под постом (орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.).

Отметим, что на официальном сайте акимата Сарани информации о смене акима города нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2031747-lyubimchik-zhiteley-erzhan-temirhanov-pokinul-post-akima-sarani/