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Назначен новый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана

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Тимур Карагойшин
Тимур Карагойшин: t.me/ukimet

Сегодня был назначен новый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана - им стал Тимур Карагойшин, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

"Постановлением правительства РК Карагойшин Тимур Джиенбаевич назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК, освободив должность председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК", - говорится в сообщении.

Отметим, на официальном сайте комитета по делам строительства говорится, что Карагойшин Тимур Джиенбаевич родился в 1961 году в Западно-Казахстанской области.

Окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт, Университет технологии, строительства, оценки и управления качества. Квалификация по специальности - инженер-строитель, юрист-эксперт.

Трудовую деятельность начал в 1978 году.

С 1985 по 1991 год - мастер, прораб передвижных механизированных колонн.

В 1991-1994 годах был директором хозрасчетного проектно-производственного архитектурно-планировочного бюро комитета по архитектуре и строительству Уральского облисполкома, Фурмановское малое предприятие "Саулет".

В 1994-1996 годах был замглавы Жалпакталской районной администрации ЗКО.

С 1996 по 2001 год - главный специалист, заместитель директора по дорфонду Уральского казенного предприятия "Оралавтодор".

В 2001-2002 годах - директор Западно-Казахстанского областного центра.

В 2002-2005 годах был и.о. начальника, а после начальником управления архитектурно-строительного контроля, инспектирования и лицензирования, затем замдиректора и директором департамента индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса по ЗКО.

С 2005 по 2007 год занимал пост замакима Уральска.

В 2007-2008 годах - директор филиала АО "НК "Қазақстан Темір Жолы", дирекция по проектированию и капитальному строительству.

С октября по ноябрь 2008 года был советником акима ЗКО.

В течение года возглавлял коммерческую организацию.

С января по июль 2011 года - советник ректора Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.

С 2011 по 2013 год - директор департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области.

С апреля по ноябрь 2013 года был руководителем управления сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК.

В 2013-2021 годах - первый заместитель; и.о. генерального директора, а после генеральный директор РГП "Госэкспертиза".

С 2021 по настоящее время был председателем комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2031538-naznachen-novyy-vitse-ministr-industrii-i-infrastrukturnogo-razvitiya-kazahstana/

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