Наби Айтжанов возглавил компанию KEGOC

Наби Айтжанов. Фото: kus.kz

Наби Айтжанов стал новым председателем правления энергетической компании KEGOC, об этом сегодня сообщает официальный Telegram-канал фонда "Самрук-Казына".

"Наби Айтжанов назначен председателем правления АО KEGOC", – говорится в сообщении.

Он сменил на этой должности Каныша Молдабаева, который руководил компанией с ноября 2021 года.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Наби Айтжанов родился 11 сентября 1980 года в Целиноградской области КазССР. Он окончил Акмолинский аграрный университет имени Сакета Сейфуллина, специальность "Экономика и менеджмент", Международную академию бизнеса, магистр делового администрирования (МВА);

Трудовую деятельность начал в 2002 году как специалист–ведущего инженера прогнозно-аналитического центра ТОО "Кокшетау Энерго".

С 2002 по 2003 год он работал ведущим инженером – директором по продажам электроэнергии "Кокшетау Энерго Сбыт".

С 2003 по 2004 год – заместитель начальника отдела коммерческой диспетчеризации "Туркестан Энерго", Шымкент.

С 2004 по 2005 год занимал должность ведущего специалиста, начальника отдела корпоративного развития АО "Казахстанские коммунальные системы", Алматы.

С 2005 по 2006 год работал заместителем директора, директором ТОО "Энергопоток", Шымкент.

С 2006 по 2008 год занимал должность руководителя ТОО "Энерго Сбыт", Караганда.

С 2008 по 2010 год работал генеральным директором ТОО "Оңтүстiк Жарық Транзит", Шымкент.

С 2010 по 2023 год – генеральный директор ТОО "Казахстанские коммунальные системы".

Также АО KEGOC, по информации на сайте компании, выполняет функции системного оператора Единой электроэнергетической системы Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2030688-u-kegoc-smenilsya-rukovoditel/