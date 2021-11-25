Назначен новый глава KEGOC

Каныш Молдабаев. Фото: samruk-energy.kz

В казахстанской компании по управлению электрическими сетями АО "KEGOC" сменился председатель правления. Бакытжан Кажиев, занимавший эту должность с 2011 года, ушел с поста по личной инициативе. Новым главой компании стал Каныш Молдабаев, сообщается на официальном сайте АО "KEGOC".

"Решением внеочередного общего собрания акционеров АО "KEGOC" председателем правления сроком на три года назначен Каныш Молдабаев, его полномочия в качестве председателя совета директоров АО "KEGOC" были досрочно прекращены", - говорится в сообщении.

Председателем совета директоров KEGOC был избран Суиншлик Тиесов, а членом совета директоров в качестве представителя интересов АО "Самрук-Қазына" стал Ернат Бердигулов.

Согласно данным, опубликованным на сайте KEGOC, Молдабаев Каныш Танирбергенович имеет более 25 лет управленческого опыта.

Трудовую деятельность начал в 1987 году с работы электрослесарем Баянаульского района электрических сетей Павлодарской области, дослужился до должности первого руководителя, а позже занимал пост замакима Баянаульского района.

С 2003 по 2004 годы обучался в Академии государственной службы при президенте Республики Казахстан.

После завершения обучения работал начальником управления электроэнергетики Министерства энергетики и минеральных ресурсов Казахстана.

В 2007 - 2009 годы Молдабаев возглавлял один из филиалов KEGOC, позже перешел в "Самрук-Қазына".

С 2012 по 2018 годы работал на различных должностях в АО "Самрук-Энерго".

С 2018 по 2019 годы занимал пост заместителя гендиректора АО "Казахстанские атомные электрические станции".

С апреля 2019 года по настоящее время является руководителем сектора "Энергетика", директором дирекции энергетических и горнорудных активов АО "Самрук-Қазына".

Кроме того, с апреля 2021 года являлся председателем совета директоров АО "KEGOC".

Награжден орденом "Құрмет", несколькими медалями, почетной грамотой Минэнерго, званием "Заслуженный энергетик СНГ".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1943809-naznachen-novyy-glava-kegoc/