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30 лет независимости Казахстана

Новые назначения произвели в Министерстве обороны Казахстана

Опубликовано:

Рустем Калыкпаев, Талгат Сыздыков, Тимур Еспаганбетов, Болат Оспанбеков
Рустем Калыкпаев, Талгат Сыздыков, Тимур Еспаганбетов, Болат Оспанбеков. Фото: gov.kz

Министр обороны Руслан Жаксылыков подписал приказы о назначении на должность и продвижении по службе ряда офицеров. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны (по тылу) – начальник Главного управления тыла Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны, полковник Рустем Калыкпаев назначен начальником вооружения Вооруженных сил РК.

Рустем Калыкпаев
Рустем Калыкпаев. Фото: gov.kz

Полковник Талгат Сыздыков освобожден от должности начальника Военного института Сил воздушной обороны и назначен заместителем главнокомандующего Силами воздушной обороны (по воспитательной и идеологической работе) – начальником Главного управления воспитательной и идеологической работы Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК.

Талгат Сыздыков
Талгат Сыздыков. Фото: gov.kz

Состоявший в распоряжении главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК полковник Тимур Еспаганбетов назначен начальником Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова.

Тимур Еспаганбетов
Тимур Еспаганбетов. Фото: gov.kz

Начальник штаба – заместитель начальника Военного колледжа Министерства обороны РК имени Шокана Уалиханова, полковник Болат Оспанбеков стал руководителем этого учебного заведения.

Болат Оспанбеков
Болат Оспанбеков. Фото: gov.kz

Напомним, в январе 2022 года на пост министра обороны Казахстана был назначен Руслан Жаксылыков.

Он родился 4 марта 1966 года в семье служащих в Каскелене Алматинской области.

После окончания средней школы поступил в Алматинское высшее общевойсковое командное училище им. Кунева, которое окончил в 1987 году. В 1996 году окончил Военную академию им. Фрунзе по специальности "командно-штабная оперативно-тактическая войсковая разведка", в 2004 году - Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба ВС РФ.

Проходил службу на различных должностях в МВД РК. До назначения министром обороны занимал должность заместителя министра внутренних дел – главнокомандующего Национальной гвардией Казахстана.

Воинское звание - генерал-полковник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2030553-novye-naznacheniya-proizveli-v-ministerstve-oborony-kazahstana/

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