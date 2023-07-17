Аким в Мангистау покинул пост по собственному желанию

Бейнеубек Абилов. Фото: gov.kz

Аким Бейнеуского района Мангистауской области Бейнеубек Абилов покинул пост по собственному желанию. Об этом сообщается сегодня в официальном Telegram-канале акимата региона.

17 июля глава региона Нурлан Ногаев поблагодарил Бейнеубека Абилова, который ушел с работы по собственному желанию. Он отметил вклад теперь уже бывшего акима в социально-экономическое развитие района.

"Исполняющим обязанности акима был назначен Рахимжан Шалбаев, ранее занимавший должность заместителя акима Бейнеуского района Мангистауской области.

Нурлан Ногаев пожелал удачи Рахимжану Шалбаеву и дал ряд конкретных поручений", - сообщили в акимате.

По информации официального сайта аппарата акима Бейнеуского района, Бейнеубек Абилов родился 16 января 1975 года в селе Бейнеу.

В 1998 году окончил Актауский государственный университет по специальности "ПСиЭГ", в 2003 году - Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности "юриспруденция", в 2012 году - Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга по специальности "строитель".

Трудовую деятельность начал в 1995 году специалистом в отделе по делам молодежи, туризма и спорта Актауской городской администрации. Затем работал на предприятиях и в государственных структурах.

С февраля 2015 по сентябрь 2017 года возглавлял Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области, а затем стал акимом Бейнеуского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2028947-akim-v-mangistau-pokinul-post-po-sobstvennomu-zhelaniyu/