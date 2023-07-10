Экс-начальник полиции получил должность в акимате Мангистау

Амангельды Халмурадов. Фото: t.me/mangystau_press

Амангельды Халмурадов назначен руководителем аппарата акима Мангистауской области. Сегодня, 10 июля, глава региона Нурлан Ногаев представил его коллективу, передает официальный Telegram-канал акимата Мангистауской области.

Амангельды Халмурадов окончил Актауский университет имени академика Есенова, Казахскую государственную юридическую академию и Алматинский университет менеджмента по специальностям: "бизнес и менеджмент", "юриспруденция", "деловое администрирование".

Трудовой путь начал учеником слесаря Жетыбайского автотранспортного предприятия в 1985 году.

С 1986 по 1988 годы проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил.

С 1988 по 1990 годы работал слесарем предприятия "Трансагентство" Мангышлакского автотранспортно-производственного объединения.

С 1990 по 2006 годы служил в органах внутренних дел, где прошел путь от милиционера-водителя до начальника тылового обеспечения ДВД Мангистауской области.

С 2006 по 2010 годы работал в частном секторе на руководящих должностях.

С 2010 по 2022 годы трудился в органах внутренних дел, занимал должности начальника управления тылового обеспечения, заместителя начальника ДВД, начальника местной полицейской службы ДВД Мангистауской области, начальника УВД Актау, первого заместителя начальника ДП Мангистауской области.

С ноября 2022 года по настоящее назначение был помощником акима Мангистауской области.

Как указывается на официальном сайте акимата региона, Мангистауская область расположена на юго-западе Казахстана. Дата образования - 20 марта 1973 года. Административный центр - город Актау.

Аппарат акима Мангистауской области осуществляет руководство и контроль, организационное, правовое, информационно-аналитическое, консультативное и материально-техническое обеспечение деятельности акимата и акима области.

Регион в сентябре 2021 года возглавил Нурлан Ногаев. До этого он был министром энергетики Казахстана. Первым заместителем акима Мангистауской области является Жумабай Карагаев. Заместители - Канат Кульджанов, Руслан Бектемир и Улугбек Тналиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2028049-eks-nachalnik-politsii-poluchil-dolzhnost-v-akimate-mangistau/