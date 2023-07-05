Каныбек Жумашев стал главой комитета в Министерстве просвещения

Каныбек Жумашев. Фото: t.me/KZgovernment

Каныбек Жумашев назначен главой Комитета среднего образования в Министерстве просвещения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства Казахстана.

"Приказом министра просвещения РК Жумашев Каныбек Бекболатович назначен на должность председателя Комитета среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Жумашев Каныбек Бекболатович родился 10 октября 1970 года.

В 1992 году окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби по специальности "преподаватель химии", в 2006 году – Актауский государственный университет имени Ш. Есенова по специальности "экономист".

С 1998 по 2000 год был ведущим специалистом управления образования Мангистауской области.

С 2000 по 2004 год – директор Мангистауской областной школы-интерната для одаренных детей.

С 2004 по 2005 год – замначальника, и.о. начальника управления образования, и.о. директора, заместитель директора департамента образования области.

С 2005 по 2006 год – советник акима Мангистауской области.

С 2006 по 2010 год – замдиректора, директор департамента (начальник управления) образования Мангистауской области.

С 2010 по 2012 год – заместитель акима Мангистауской области.

С 2012 по 2015 год – первый заместитель Мангистауского областного филиала партии "Нур Отан".

С 2019 по 2020 год – замакима области.

С 2020 по 2021 год – советник Министра информации и общественного развития.

С 2021 по 2022 год – зампредседателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития.

С конца прошлого года возглавлял департамент обеспечения качества образования Атырауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2027725-kanybek-zhumashev-stal-glavoy-komiteta-v-ministerstve-prosvescheniya/