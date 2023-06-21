Глава КГА Казахстана стал зампредом конференции ИКАО Европейского/Североатлантического региона

Талгат Ластаев. Фото: пресс-служба КГА

Талгат Ластаев избран на пост заместителя председателя конференции ИКАО Европейского/Североатлантического региона, передает КГА в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, в штаб-квартире Европейского/Североатлантического регионального бюро (EUR/NAT) Международной организации гражданской авиации (ИКАО) прошла конференция генеральных директоров гражданской авиации региона ИКАО.

На конференции участвовали первые руководители организаций гражданской авиации более 45 стран членов регионального офиса ИКАО.

"Учитывая достигнутый прогресс Республики Казахстан в реализации стандартов ИКАО в части обеспечения безопасности полетов, глава казахстанской делегации – председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев был избран среди 45 стран Европейского региона ИКАО на пост заместителя председателя конференции", – говорится в сообщении.

В ходе конференции участники обсудили актуальные разработки ИКАО касательно безопасности полетов, вопросы расширения сотрудничества по обеспечению кибербезопасности, долгосрочные планы по наращиванию потенциала и подготовке кадров в области экологически безопасных видов авиационного топлива, сотрудничества в области профилактики и управления событиями, связанными со здоровьем населения в гражданской авиации, а также гендерное равенство в гражданской авиации.

Кроме этого, в ходе конференции участники обсудили проводимую работу по ратификации очередных поправок в международные договора в области воздушного транспорта.

Добавим, что по информации на сайте Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, Талгат Ластаев родился 1 марта 1980 года в ВКО в селе Катон-Карагай.

Трудовой путь:

с 2000 по 2002 год – менеджер ОАО "Нурбанк";

с 2002 по 2008 год – руководитель производственных предприятий в Костанайской и Восточно-Казахстанской областях;

с 2008 по 2009 год – начальник управления Департамента развития транспортно-коммуникационного комплекса, Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

с 2009 по 2014 год – заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК;

с 2014 по 2017 год – заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК;

с 2017 года – председатель Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2025723-talgata-lastaeva-izbrali-na-post-zamestitelya-predsedatelya-konferentsii-ikao/