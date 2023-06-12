Избран новый аким города Тобыла

Захар Комаров. Фото: kstnews.kz

Новым акимом Тобыла стал Захар Комаров, ранее работавший заместителем главы города. Об этом сообщили в Костанайской районной избирательной комиссии, передает газета "Костанайские новости".

На пост градоначальника претендовали три кандидата. Проголосовало 10 580 избирателей из 19 174 зарегистрированных. Захар Комаров набрал 7504 голоса.

По информации официального сайта аппарата акима Костанайского района, Захар Комаров в 2011 году окончил Костанайский инженерно-экономический университет, в 2017 году - Карагандинский экономический университет "Казпотребсоюза".

Карьеру начал в 2008 году ветеринаром в к/х "Беккер Р.Ю." в селе Ивановка. Работал главным специалистом аппарата акима села Воскресеновка, аппарата акима Надеждинского сельского округа, отдела сельского хозяйства и ветеринарии акимата Костанайского района.

Исполнял обязанности акима, а затем был назначен акимом села Озерное.

Занимал должности заместителя руководителя отдела сельского хозяйства и ветеринарии акимата Костаная, заведующего сектором сельского хозяйства отдела сельского хозяйства акимата Костаная, заместителя руководителя отдела.

Исполнял обязанности заместителя главы, потом стал заместителем акима Тобыла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2024402-izbran-novyy-akim-goroda-tobyla/