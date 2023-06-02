Ныгмеджан Макажанов освобожден от должности главы Комитета промышленной безопасности МЧС

Ныгмеджан Макажанов. Фото: t.me/KZgovernment

Ныгмеджана Макажанова освободили от должности председателя Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщается в Telegram-канале правительства.

"Приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК Макажанов Ныгмеджан Койшибаевич освобожден от должности председателя Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК в связи с достижением пенсионного возраста", – говорится в сообщении.

На сайте ИПС "Параграф" говорится, что Макажанов Ныгмеджан Койшибаевич родился 11 мая 1960 года в Павлодаре. Окончил Павлодарский индустриальный институт, а также Казахскую государственную академию управления.

Трудовой путь начала с должности инженера Головного проектного института "Казгипрокоммунстрой".

С 1996 по 1999 год был зампредседателя, торговым представителем АО "Аманат". Затем стал начальником отдела, замдиректора филиала, зампредседателя АО "Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий".

С 2004 по 2006 год – председатель Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов Республики Казахстан.

С 2006 по 2008 год – вице-президент АО "KEGOC".

С 2008 по 2012 год – зампредседателя Агентства РК по управлению земельными ресурсами.

С 2014 по 2017 год – зампредседателя Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

С 2017 по 2019 год – зампредседателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК.

С 2019 по 2020 год – зампредседателя Комитета индустриального развития и промышленной Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С 2020 года занимал пост главы Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2023106-nygmedzhan-makazhanov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-glavy-komiteta-promyshlennoy-bezopasnosti-mchs/