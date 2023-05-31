Ергали Егемберды стал главой аппарата Министерства финансов

Ергали Егемберды. Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра финансов Егемберды Ергали Куандыкулы был назначен руководителем аппарата Министерства финансов РК, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.

Сообщается, что Ергали Егемберды родился в 1977 году в Шымкенте.

Он окончил Казахскую государственную юридическую академию, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, а также Дипломатическую академию ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и Бостонский Университет (США).

Трудовую деятельность он начал в 1998 году юристом финансового управления города Астаны.

С 2000 по 2001 годы являлся главным специалистом государственно-правового отдела аппарата акима Астаны.

С 2001 по 2002 годы был начальником отдела учета мониторинга и правового обеспечения генеральной дирекции свободной экономической зоны "Астана – новый город", заместителем начальника Управления по организации торговли и выдачи разовых талонов на рынках Астаны.

С 2002 по 2003 годы работал начальником отдела юридической и кадровой службы Управления бухгалтерского учета, организационной и правовой работы Комитета по связи и информации Министерства транспорта и коммуникаций РК.

В 2003 году занимал должность вице-президента ОАО "Афдан".

В 2004 году работал заместителем начальника Департамента жилья Астаны.

С 2004 по 2006 год являлся заместителем акима района Сарыарка города Астаны.

С 2006 по 2007 год возглавлял Управление по выдаче разовых талонов Карагандинской области.

С 2007 по 2008 год – и.о. заместителя акима, аким Караганды.

С 2008 по 2009 год работал акимом района имени Казыбек би Караганды.

С 2009 по 2010 год руководил аппаратом акима Карагандинской области.

С 2010 по 2012 год — главный инспектор Отдела организационной работы и территориального развития Канцелярии премьер-министра РК.

С января 2012 года — руководитель аппарата мажилиса парламента РК.

В 2012-2014 годах был заместителем министра труда и социальной защиты населения РК.

В 2014-2017 годах — заместитель министра здравоохранения развития РК.

В 2017-2018 годы являлся и.о. руководителя, руководителем Управления экономики и бюджетного планирования Астаны.

В 2018 по 2019 год работал государственным инспектором Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.

В 2019 году был назначен акимом района Сарыарка города Нур-Султана.

В 2020-2022 годы являлся государственным инспектором Администрации РК.

С мая 2022 года и по настоящее время занимал должность заместителя заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.

Добавим, что Министерство финансов осуществляет руководство, а также в пределах, предусмотренных законодательством, межотраслевую координацию в финансовой сфере республики. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Министром финансов РК с мая 2020 года является Ерулан Жамаубаев. За это время его несколько раз переназначали на пост главы министерства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2022762-ergali-egemberdy-stal-glavoy-apparata-ministerstva-finansov/