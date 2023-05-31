Алтай Али возглавил Комитет транспорта МИИР

Алтай Али. Фото: primeminister.kz

Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК Алтай Али был назначен на должность председателя Комитета транспорта МИИР РК, передает NUR.KZ пресс-служба правительства РК.

Сообщается, что Алтай Али родился в 1985 году в Жамбылской области.

Окончил Казахский национальный педагогический университет имени Абая.

Трудовую деятельность начал в 2005 году работником центра коммуникаций в гостинице "Рахат Палас Отель".

В 2010-2011 годах работал менеджером департамента субсидирования АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".

В 2014-2015 годах являлся главным специалистом Астанинского городского суда.

С 2015 по 2018 годы работал в структуре Канцелярии премьер-министра РК.

В 2018 году был руководителем Аппарата акима; советником акима города Шымкента.

С 2018 по 2019 годы занимал должность замруководителя Аппарата — заведующего Секретариатом акима Шымкента.

В 2019-2020 годах — руководитель управления энергетики и коммунального хозяйства Шымкента.

В 2020 году являлся помощником акима города Туркестана.

С февраля 2021 года по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Добавим, как сообщается на официальном сайте ведомства, Комитет транспорта МИИР РК осуществляет в пределах своей компетенции регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции, а также участвующим в выполнении стратегических функций министерства в области транспорта, за исключением воздушного и трубопроводного.

Ранее комитет возглавлял Кайриден Нуркенов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2022760-altay-ali-vozglavil-komitet-transporta-miir-rk/