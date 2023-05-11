Назначен новый глава ДЭР по Карагандинской области

Нураби Толеутай. Фото: gov.kz

Нураби Толеутай назначен на должность руководителя Департамента экономических расследований по Карагандинской области. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК, передает официальный Telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу.

Нового руководителя коллективу представил первый заместитель председателя АФМ Габит Садырбеков.

Ранее Нураби Толеутай занимал должность руководителя Департамента экономических расследований по Акмолинской области.

По информации официального сайта ДЭР по Акмолинской области, Нураби Толеутай родился 28 декабря 1991 года в Карагандинской области.

Образование - высшее, в 2013 году окончил Академию КНБ РК, в 2015 году - Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальностям "оперативный работник со знанием иностранного языка" и "экономика".

Карьеру начал в 2014 году с должности главного эксперта - старшего офицера по ОВД Управления розыска и защиты участников уголовного процесса ДОРД КГД МФ РК.

Работал заместителем руководителя Управления специальных разработок ДОРД КГД МФ РК, помощником генерального прокурора РК, советником министра финансов, главным экспертом - офицером УВБ КГД МФ РК, оперуполномоченным (дознавателем) по ОВД Управления профилактической работы и контроля (помощник по режиму) Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, заместителем руководителя Департамента экономических расследований по Нур-Султану.

С марта 2021 года возглавил Департамент экономических расследований по Акмолинской области, где проработал до настоящего назначения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2020142-naznachen-novyy-glava-der-po-karagandinskoy-oblasti/