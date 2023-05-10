Лязат Актаева. Фото: акимат Алматинской области

Экс-вице-министр здравоохранения Казахстана Лязат Актаева получила новую должность. Она возглавила Управление здравоохранения Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Лязат Мейрашевна родилась в 1965 году. В 1988 году окончила Алматинский государственный медицинский институт имени Асфендиярова (с отличием) по специальности "лечебное дело", в 2003 году - Академию государственной службы при президенте РК по специальности "государственное управление", квалификация "менеджер государственной службы".

Общий стаж работы в системе здравоохранения - более 34 лет, из них 24 года - управленческой деятельности, в том числе 14 - на государственной службе.

Трудовой путь Лязат Актаева начала врачом родильного дома №5 в Алматы, работала ассистентом кафедры акушерства и гинекологии Алматинского государственного медицинского института, заведующей кафедрой общественного здравоохранения с курсом акушерства и гинекологии филиала Алматинского института усовершенствования врачей.

Также она имеет опыт работы первым руководителем Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии.

В связи с производственной необходимостью исполняла обязанности главного врача родильного дома №1 Алматы, генерального директора АО "Республиканский диагностический центр", работала заместителем председателя правления АО "Национальный научный центр материнства и детства", руководителем департамента Республиканского центра развития здравоохранения, директором диагностической клиники ТОО "Город здоровья".

Владеет навыками корпоративного управления. Работала в АО "Национальный медицинский холдинг" управляющим директором, директором департамента, заместителем председателя правления - членом правления.

Была членом совета директоров дочерних организаций АО "Национальный медицинский холдинг", председателем наблюдательных советов республиканских организаций здравоохранения, заместителем председателя - членом правления НАО "Фонд социального медицинского страхования".

Кроме того, работала главным акушером-гинекологом Управления здравоохранения Алматы, заместителем директора Департамента здравоохранения Нур-Султана, директором департамента Министерства здравоохранения РК, вице-министром здравоохранения РК.

Имеет опыт консалтинговой деятельности в международных организациях.

До настоящего назначения была директором КГП на ПХВ "Высший медицинский колледж" Управления общественного здоровья Алматы.

Доктор медицинских наук по специальностям "общественное здоровье и здравоохранение", "акушерство и гинекология".

По информации официального сайта, ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" является местным исполнительным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере системы здравоохранения и организации обеспечения населения региона медицинским обслуживанием.

У руководителя есть два заместителя - Ерлан Шохаев и Лейла Серикбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2019979-lyazat-aktaeva-poluchila-novuyu-dolzhnost/