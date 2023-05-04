Дану Токмурзину освободили от должности судьи Верховного Суда

Дана Токмурзина. Фото: Facebook / Дана Токмурзина

Депутаты сената на пленарном заседании палаты поддержали представление президента об освобождении Даны Токмурзиной от должности судьи Верховного Суда, передает корреспондент NUR.KZ.

Представление президента зачитал председатель Высшего Судебного Совета Республики Казахстан Денис Шипп.

"На ваше рассмотрение внесено представление президента об освобождении Даны Токмурзиной от должности судьи Верховного Суда Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу", - зачитал он.

По его словам, Токмурзина приняла решение вернуться в корпоративный сектор.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Токмурзина Дана Айтмаганбетовна родилась 29 марта 1981 года в городе Кокшетау.

Окончила КазГЮУ по специальности "Правоведение", МАБ по специальности "Финансы и Кредит", а также Лондонский Университет Куин Мэри и Вестфилд Колледж.

В 2003 году была консультантом в Комитете по судебному администрированию при Верховном Суде РК.

С 2004 по 2011 год – работа в Налоговом комитете Министерства финансов РК, замначальника Управления международного налогообложения.

С 2011 по 2012 год – консультант Всемирного Банка по проекту реформирования налогового администрирования подакцизной продукции в Казахстане и международного налогообложения.

С 2012 по 2021 год – партнер налогового и юридического департамента PwC Казахстан.

С июня 2021 года занимала должность судьи Верховного Суда Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2019302-danu-tokmurzinu-osvobodili-ot-dolzhnosti-sudi-verhovnogo-suda/