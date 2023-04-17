Виктор Ионенко стал акимом Рудного

Виктор Ионенко и Кумар Аксакалов. Фото: Акимат Костанайской области

Виктор Ионенко назначен акимом Рудного - ранее он занимал пост замакима, исполняющего обязанности главы города, сообщается на официальном сайте акимата Костанайской области.

"Акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым, по согласованию с депутатами маслихата города Рудный, в соответствии с пунктом 4 статьи 87 Конституции Республики Казахстан, назначен на должность акима города Рудный Ионенко Виктора Николаевич", - говорится в сообщении.

Виктор Ионенко родился в 1970 году в Костанайской области. В 1992 году окончил Костанайский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик.

Трудовую деятельность начал в 1992 году инженером по эксплуатации машинно-тракторного парка совхоза Николаевский Тарановского района Костанайской области.

С 2010 года по 2020 год занимал посты акима Денисовского района, директора ТОО "АиФ", ТОО "Костанайстройтехнологии", акима Мендыкаринского, Карасуского районов Костанайской области.

С сентября 2020 года по июль 2022 года работал заместителем акима Костанайской области.

С февраля 2023 года до последнего назначения - замакима, исполняющий обязанности акима города Рудный Костанайской области.

Напомним, что ранее пост главы города занимал Куандык Испергенов. На это должности он находился с октября 2020 года.

6 февраля этого года стало известно, что Куандык Испергенов был освобожден от должности акима Рудного.

В этот же день на должность заместителя акима Рудного по вопросам жилищно-коммунального хозяйства назначен Виктор Ионенко, который до этого являлся замакима региона. Он также был назначен временно исполнять обязанности градоначальника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2017120-viktor-ionenko-stal-akimom-rudnogo/