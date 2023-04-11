Назначен новый заместитель акима Тараза

Дауир Даулетов. Фото: gov.kz

Заместителем акима Тараза назначен Дауир Даулетов. До этого он занимал должность заместителя главы Байзакского района Жамбылской области, передает официальный сайт акимата Тараза.

Дауир Даулетов родился 21 января 1986 года в селе Бостандык Таласского района Жамбылской области.

Образование - высшее. В 2007 году закончил Евразийский национальный университет имени Гумилева по специальности "филология", в 2010 году - Таразский государственный университет имени Дулати по специальности "правоведение".

Трудовую деятельность начал в 2007 году в качестве внештатного делопроизводителя Жамбылского областного департамента по защите прав детей Комитета по защите прав детей Министерства образования и науки РК.

С 2008 по 2012 годы – главный специалист, начальник отдела мониторинга и информационного анализа Жамбылского областного департамента по защите прав детей.

С 2012 по 2014 годы – начальник отдела мониторинга и информационного анализа Жамбылского областного департамента по защите прав детей.

С 2014 по 2018 годы – главный инспектор организационно-инспекторского отдела аппарата акима Жамбылской области.

С 2018 по 2023 годы – заместитель акима Байзакского района Жамбылской области.

Отметим, что акимом Тараза является Бакытжан Орынбеков. На эту должность он был назначен в сентябре 2022 года. Родился в 1971 году. Окончил Таразский государственный университет имени Дулати по специальностям "автомобили и автомобильное хозяйство" и "горное дело".

Его заместители - Кайрат Исмаил, Нурбол Калдыбаев и теперь Дауир Даулетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2016353-naznachen-novyy-zamestitel-akima-taraza/