Анархан Дюсенову назначили руководителем аппарата Минтруда
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Анархан Дюсенова назначена на должность руководителя аппарата Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает официальный Telegram-канал правительства Казахстана.
"Приказом министра труда и социальной защиты населения Дюсенова Анархан Калиевна назначена на должность руководителя аппарата Министерства труда и социальной защиты населения РК", – говорится в сообщении.
Добавим, что, согласно информации ИС "Параграф", Анархан Дюсенова родилась 18 апреля 1971 года в Кокчетавской области.
Трудовой путь:
С 1990 по 2003 год работала в сфере здравоохранения Тайыншинского района.
С 2003 по 2006 год – секретарь Тайыншинского районного маслихата.
С 2006 по 2011 год – заместитель акима Тайыншинского района.
С 2011 по 2014 год – первый заместитель председателя Тайыншинского районного филиала партии "Нұр Отан".
С 2014 по 2019 год – заместитель акима Северо-Казахстанской области по социальным вопросам.
С 2019 по 2020 год – директор департамента организационно-территориальной работы Центрального аппарата партии Nur Otan.
Также ранее она занимала должность заместителя председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015848-anarhan-dyusenovu-naznachili-rukovoditelem-apparata-mintruda/