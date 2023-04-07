Анархан Дюсенову назначили руководителем аппарата Минтруда

Анархан Дюсенова. Фото: t.me/KZgovernment

Анархан Дюсенова назначена на должность руководителя аппарата Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает официальный Telegram-канал правительства Казахстана.

"Приказом министра труда и социальной защиты населения Дюсенова Анархан Калиевна назначена на должность руководителя аппарата Министерства труда и социальной защиты населения РК", – говорится в сообщении.

Добавим, что, согласно информации ИС "Параграф", Анархан Дюсенова родилась 18 апреля 1971 года в Кокчетавской области.

Трудовой путь:

С 1990 по 2003 год работала в сфере здравоохранения Тайыншинского района.

С 2003 по 2006 год – секретарь Тайыншинского районного маслихата.

С 2006 по 2011 год – заместитель акима Тайыншинского района.

С 2011 по 2014 год – первый заместитель председателя Тайыншинского районного филиала партии "Нұр Отан".

С 2014 по 2019 год – заместитель акима Северо-Казахстанской области по социальным вопросам.

С 2019 по 2020 год – директор департамента организационно-территориальной работы Центрального аппарата партии Nur Otan.

Также ранее она занимала должность заместителя председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015848-anarhan-dyusenovu-naznachili-rukovoditelem-apparata-mintruda/