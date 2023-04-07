Асета Магауова освободили от должности вице-министра энергетики

Асет Магауов. Фото: facebook.com/KAZENERGY

Постановлением правительства Магауов Асет Маратович освобожден от должности вице-министра энергетики Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Асет Магауов родился в 1972 году в Атырауской области.

Окончил Государственную академию нефти и газа имени И.М. Губкина.

Трудовую деятельность начал в 1994 году в должности экономиста отдела экономики АО "Тенизмунайгаз".

Работал в структурах Министерства энергетики, индустрии и торговли РК, компаний "Казахойл", "Транспорт нефти и газа", "Тенгизшевройл", "КазМунайГаз", "Мангистаумунайгаз".

В разные годы занимал должности вице-министра энергетики и минеральных ресурсов, нефти и газа, энергетики, генерального директора ОЮЛ "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KazEnergy".

Вице-министром энергетики Казахстана работал с апреля 2019 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015826-aseta-magauova-osvobodili-ot-dolzhnosti-vitse-ministra-energetiki/