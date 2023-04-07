Асета Магауова освободили от должности вице-министра энергетики
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Постановлением правительства Магауов Асет Маратович освобожден от должности вице-министра энергетики Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства РК.
Асет Магауов родился в 1972 году в Атырауской области.
Окончил Государственную академию нефти и газа имени И.М. Губкина.
Трудовую деятельность начал в 1994 году в должности экономиста отдела экономики АО "Тенизмунайгаз".
Работал в структурах Министерства энергетики, индустрии и торговли РК, компаний "Казахойл", "Транспорт нефти и газа", "Тенгизшевройл", "КазМунайГаз", "Мангистаумунайгаз".
В разные годы занимал должности вице-министра энергетики и минеральных ресурсов, нефти и газа, энергетики, генерального директора ОЮЛ "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KazEnergy".
Вице-министром энергетики Казахстана работал с апреля 2019 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015826-aseta-magauova-osvobodili-ot-dolzhnosti-vitse-ministra-energetiki/