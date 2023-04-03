Канат Сухамбеков. Фото: акимат Алматы

Каната Сухамбекова назначили руководителем Управления финансов Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"Распоряжением акима Алматы руководителем управления финансов города Алматы назначен Канат Сухамбеков", – говорится в сообщении.

Сухамбеков Канат Садуакасович родился 17 августа 1992 года в Астане. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "Международное право".

Сухамбеков имеет опыт работы в отделе официальных мероприятий и внешних связей Управления делами президента РК и отделе организационно-инспекторской работы аппарата акима Акмолинской области.

Ранее он занимал должность инспектора отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента. До назначения работал заместителем руководителя аппарата акима Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015256-kanata-suhambekova-naznachili-rukovoditelem-upravleniya-finansov-almaty/