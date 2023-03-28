Абзала Бейсенбекулы назначили вице-министром финансов

Абзал Бейсенбекулы. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства РК Абзал Бейсенбекулы назначен на должность вице-министра финансов, об этом говорится на официальном информационном ресурсе премьер-министра страны.

Абзал Бейсенбекулы родился в 1985 году в Жамбылской области.

Окончил Таразский государственный университет имени Мухаммеда Хайдара Дулати, Университет Ноттингема (Великобритания), Таразский инновационно-гуманитарный университет. Является членом президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в Комитете науки Министерства образования и науки РК.

С 2008 по 2010 год занимал должность эксперта Управления развития образования и науки Департамента развития социальной сферы Министерства экономики и бюджетного планирования.

В 2010-2011 годах работал в Департаменте планирования, анализа исполнения и оценки реализации бюджетных программ социальной сферы Министерства финансов РК.

С 2011 по 2019 год был экспертом, консультантом, инспектором, заведующим сектором и заместителем заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

В 2019-2021 годах занимал руководящие должности в частном и квазигосударственном секторах.

С марта 2021 года по настоящее время занимал должность руководителя аппарата Министерства финансов РК.

Отмечается, что ранее занимавшая этот пост Татьяна Савельева была освобождена от должности.

Добавим, что Министерство финансов РК, согласно информации на сайте ведомства, осуществляет руководство, а также в пределах, предусмотренных законодательством, межотраслевую координацию в финансовой сфере.

Министром финансов Казахстана является Ерулан Жамаубаев, который занимает этот пост с мая 2020 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2014327-abzala-beysenbekuly-naznachili-vitse-ministrom-finansov/