Ербол Тлешов возглавил комитет при Министерстве науки и высшего образования

Тлешов Ербол. Фото: t.me/KZgovernment

Тлешов Ербол получил должность председателя Комитета языковой политики Миннауки и высшего образования, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК.

"Приказом министра науки и высшего образования РК Тлешов Ербол Ердембекович назначен на должность председателя Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан", – гласит сообщение.

Ербол Тлешов родился в 1965 году в Карагандинской области, передает МИА "Казинформ".

Окончил Казахский ордена Трудового красного знамени педагогический университет им. Абая.

С 1992 по 2001 годы был преподавателем, а также старшим преподавателем кафедры казахской литературы Акмолинского университета имени С. Сейфуллина.

С 2001 по 2002 год являлся исполняющим обязанности доцента кафедры казахской литературы Евразийского университета имени Л. Гумилева.

2002-2004 годы — исполняющий обязанности заместителя директора, заместитель директора гуманитарного института Евразийского университета имени Л. Гумилева.

С 2004 по 2007 годы – замдиректора, директор РГКП "Центр ускоренного обучения государственному языку".

С 2007 по 2012 годы работал в частных коммерческих структурах.

С 2012 по 2015 год — исполняющий обязанности начальника, руководитель Управления по развитию языков города Астаны.

2015-2022 годы — исполняющий обязанности директора, директор, исполнительный директор AO "Республиканский координационно-методический центр развития языков им. Шайсултана Шаяхметова".

С марта прошлого года занимал должность генерального директора HAO "Национальный научно-практический центр им. Шайсултана Шаяхметова".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2014179-tleshov-erbol-vozglavil-komitet-pri-ministerstve-nauki-i-vysshego-obrazovaniya/