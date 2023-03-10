Слева направо: Галымжан Тлеубаев и Бауыржан Жумаканов. Фото: gov.kz

Назначен новый заместитель прокурора Атырауской области. Им стал Галымжан Тлеубаев. Его коллективу представил прокурор региона Бауыржан Жумаканов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Галымжан Ниязбекович был назначен на должность приказом генерального прокурора РК.

В органах прокуратуры он работает с 2002 года. Последние 5 лет был заместителем прокурора Актюбинской области. Классный чин - старший советник юстиции.

По информации официального сайта прокуратуры Актюбинской области, Галымжан Тлеубаев родился 10 января 1979 года в Кызылорде.

Образование - высшее, окончил Казахский институт правоведения и международных отношений, Кызылординский государственный университет.

Трудовую деятельность начал с должности прокурора отдела по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры Кызылорды.

В 2003 году был старшим прокурором отдела по надзору за законностью судебных постановлений прокуратуры Кызылорды.

Июль 2003 - апрель 2004 года - старший прокурор отдела по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры Кызылорды.

Апрель 2004 - июнь 2004 года - старший помощник прокурора Кызылорды по надзору за законностью следствия и дознания.

Июнь 2004 - март 2007 года - прокурор отдела по надзору за законностью предварительного следствия и дознания прокуратуры Кызылординской области.

Март 2007 - август 2008 года - старший прокурор управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры Астаны.

Август 2008 - июнь 2009 года - прокурор Управления по надзору за законностью судебных постановлений, вступивших в законную силу, Департамента по надзору за законностью рассмотрения уголовных дел в судах Генеральной прокуратуры РК.

Июнь 2009 - сентябрь 2009 года - прокурор Управления по поддержанию государственного обвинения и обеспечению участия прокуроров по уголовным делам в заседаниях Верховного суда Департамента по надзору за законностью судебных актов и представительства интересов государства в суде Генеральной прокуратуры РК.

Сентябрь 2009 - июнь 2010 года - прокурор Отдела по надзору за законностью исполнительного производства Департамента по надзору за законностью судебных актов и представительства интересов государства в суде Генеральной прокуратуры РК.

Июнь 2010 - ноябрь 2010 года - старший прокурор Управления по надзору за законностью судебных актов Департамента по надзору за законностью уголовного процесса Генеральной прокуратуры РК.

Ноябрь 2010 - май 2011 года - начальник отдела по участию в заседаниях Верховного суда Управления по надзору за законностью судебных актов Департамента по надзору за законностью в уголовном процессе Генеральной прокуратуры РК.

Май 2011 - октябрь 2012 года - начальник отдела по участию в заседаниях Верховного суда Управления по надзору за законностью судебных актов Департамента по надзору за законностью судебных актов и представительству интересов государства по уголовным делам Генеральной прокуратуры РК.

Октябрь 2012 - июль 2013 года - прокурор Лисаковска Костанайской области.

С июля по август 2013 года находился в распоряжении прокуратуры Костанайской области.

Август 2013 - февраль 2016 года - старший прокурор Отдела по участию в заседаниях Верховного суда Департамента по надзору за законностью судебных актов и представительству интересов государства по уголовным делам Генеральной прокуратуры РК.

Февраль 2016 - май 2017 года - заместитель начальника Управления по надзору за законностью судебных актов Департамента по надзору за законностью судебных актов и представительству интересов государства по уголовным делам Генеральной прокуратуры РК.

С мая по июль 2017 года находился в распоряжении Генеральной прокуратуры РК.

Июль 2017 - октябрь 2017 года - начальник Управления по надзору за законностью судебных актов Департамента по надзору за законностью судебных актов, вступивших в силу, и их исполнения (вторая служба) Генеральной прокуратуры РК.

Октябрь 2017 - февраль 2018 года - начальник Управления надзора за законностью приговоров Службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением Генеральной прокуратуры РК.

С февраля 2018 года по настоящее назначение был заместителем прокурора Актюбинской области.

Как указывается на официальном сайте прокуратуры Атырауской области, прокурором региона является Бауыржан Жумаканов. Первый заместитель - Бекжан Ермуханбетулы. Заместители - Нуржан Серикулы и Галымжан Тлеубаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2012405-naznachen-novyy-zamestitel-prokurora-atyrauskoy-oblasti/