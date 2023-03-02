Токаев освободил от должностей около 20 судей

Судья. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев произвел ряд кадровых изменений в судебной системе - около 20 судей освобождены от должностей, сообщается на официальном сайте Верховного суда РК.

Соответствующий указ Токаев подписал 27 февраля текущего года.

Глава государства постановил:

назначить на должность председателя Актюбинского областного суда Смагулова Айдара Аскербековича, с освобождением его от должности председателя судебной коллегии по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда.

с освобождением его от должности председателя судебной коллегии по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда. назначить на должность судьи Специализированного межрайонного экономического суда по городу Астане Бакишева Асана Болатовича, с освобождением от должности председателя Алматинского районного суда города Астаны.

с освобождением от должности председателя Алматинского районного суда города Астаны. назначить на должность судьи суда №2 города Уральска Есжанова Сабыржана Рысбековича, с освобождением от должности председателя Жангалинского районного суда ЗКО.

Кроме того, президент постановил освободить от своих должностей:

председателя Актюбинского областного суда Мергалиева Асламбека Амангельдиновича - в связи с избранием на другую должность;

- в связи с избранием на другую должность; председателя судебной коллегии по уголовным делам Актюбинского областного суда Елемесова Кайырбека Кусайыновича - в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

- в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда; судью Суда города Астаны Ли Жанну Михайловну - по собственному желанию;

- по собственному желанию; судью Суда области Абай Жумаксанова Елдоса Шагановича - в связи с переходом на другую работу;

- в связи с переходом на другую работу; судью Западно-Казахстанского областного суда Бактыгулова Маханбета Сапаровича - в связи с уходом в отставку;

- в связи с уходом в отставку; судью Жамбылского областного суда Нуржигитова Нурбахыта Туртаевича - в связи с уходом в отставку;

- в связи с уходом в отставку; судью Карагандинского областного суда Исабекову Рыскуль Казиевну - в связи с уходом в отставку;

- в связи с уходом в отставку; судью Восточно-Казахстанского областного суда Лукьянова Александра Ивановича - в связи с уходом в отставку;

- в связи с уходом в отставку; судью Есильского районного суда Исабекову Раушан Каировну - в связи с переходом на другую работу;

- в связи с переходом на другую работу; судью Шортандинского районного суда Серикбаева Еркина Тажихановича - по собственному желанию;

- по собственному желанию; председателя Карасайского районного суда Кошикбаева Мади Жаубасарулы - в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

- в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда; председателя Суда города Кунаев Куренбекова Олжаса Куатовича - в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

- в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда; судью Индерского районного суда Куспанова Адила Ишахатовича - в связи с уходом в отставку;

- в связи с уходом в отставку; председателя Байзакского районного суда Тилеубекова Ергазы Утеновича - в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда; председателя Районного суда №3 Октябрьского района города Караганды Шегенова Ерлана Моряковича - в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

- в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда; судью Темиртауского городского суда Гавриченкову Татьяну Викторовну - в связи с уходом в отставку;

- в связи с уходом в отставку; судью Бейнеуского районного суда Алдабергенова Марата Сисенбаевича - в связи с уходом в отставку;

- в связи с уходом в отставку; председателя Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Акпар Анну Николаевну - в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда.

Отметим, что согласно Конституционному закону РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", судебную систему Казахстана составляют Верховный Суд Республики Казахстан, местные и другие суды, учреждаемые в соответствии с Конституцией и настоящим конституционным законом.

К местным судам относятся:

областные и приравненные к ним суды (городской суд столицы республики, городские суды городов республиканского значения);

районные и приравненные к ним суды (городской суд, межрайонный суд).

В Республике Казахстан могут создаваться другие суды, в том числе специализированные суды (военные, финансовые, экономические, административные, по делам несовершеннолетних и другие).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2011430-tokaev-osvobodil-ot-dolzhnostey-okolo-20-sudey/