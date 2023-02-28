Нового замакима назначили в Жетысуской области

Ернат Базил. Фото: акимат Жетысуской области

Распоряжением главы региона Ернат Базил был назначен заместителем акима Жетысуской области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Cегодня аким Жетысуской области Бейбит Исабаев представил своего нового заместителя. Им стал Ернат Базил, ранее занимавший должность руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства", – говорится в сообщении.

Как подчеркнул глава региона, Базил имеет большой опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, занимал руководящие должности в этой отрасли в различных государственных учреждениях Астаны и Алматы.

Отметив профессиональные успехи нового замакима, Бейбит Исабаев пожелал ему успехов на новом поприще.

Также сообщается, что распоряжением акима Туяков Женыс Шылбынович был освобожден от должности замглавы Жетысуской области в связи с переходом на другую работу.

Отмечается, что Ернат Базил родился в 1978 году. Он окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности "инженер-строитель", а также Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати по направлению "Финансы".

Трудовую деятельность начал мастером участка ТОО "Корпорация Базис-А" в городе Алматы, где затем работал прорабом, начальником участка.

В разные годы работал:

ведущим, главным специалистом, начальником отдела Управления строительства города Алматы;

главным специалистом, руководителем отдела, заместителем руководителя Управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы;

руководителем управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны;

заместителем акима Жетысуского района города Алматы.

С августа 2022 года являлся руководителем Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жетысуской области.

Добавим, что, как сообщается на официальном сайте регионального акимата, аналогичные должности занимают Алибек Жаканбаев и Рустам Али.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2011209-novogo-zamakima-naznachili-v-zhetysuskoy-oblasti/