Назначен глава ДГД по Атырауской области

Айдын Сауданбеков. Фото: КГД МФ РК

Руководителем Департамента государственных доходов по Атырауской области назначен Айдын Сауданбеков. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Нового главу ведомства коллективу представил вице-министр финансов Ержан Биржанов.

Айдын Турганбекулы Сауданбеков родился в 1976 году в Алматинской области. По образованию - экономист. Окончил Казахскую государственную академию управления.

Стаж работы на госслужбе составляет 24 года. Трудовую деятельность начал в 1998 году налоговым инспектором Налогового комитета Уйгурского района Алматинской области.

С марта 2000 года работал старшим налоговым инспектором, главным налоговым инспектором отдела аудита Налогового комитета Уйгурского района.

С декабря 2001 года трудился на различных должностях Налогового комитета по Алматинской области и Налогового комитета по Ауэзовскому району Алматы.

С сентября 2008 года занимал должности начальника отдела Налогового управления по Илийскому району, заместителя начальника Налогового управления по Талдыкоргану, руководителя Налогового управления по Уйгурскому району Алматинской области, руководителя отдела Налогового управления по Медеускому району Алматы.

С июня 2015 года - руководитель Управления камерального контроля, Управления аудита, Управления государственных доходов по Карасайскому району, заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Алматинской области.

С августа 2021 года занимал должность директора Департамента администрирования, с февраля 2022 года по настоящее назначение - директора Департамента аудита Комитета государственных доходов МФ РК.

По информации официального сайта, Департамент государственных доходов по Атырауской области является территориальным органом Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, уполномоченным на выполнение функций государственного управления и контроля в сфере таможенного дела, по обеспечению полноты и своевременности поступлений налогов, таможенных и других обязательных платежей в бюджет.

К задачам ведомства относится: обеспечение в пределах полномочий экономической безопасности государства, законных прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности, общества и государства; обеспечение полноты и своевременности поступления налогов, таможенных и других обязательных платежей в бюджет, а также специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин; реализация налоговой, таможенной политики Республики Казахстан; обеспечение соблюдения налогового законодательства Республики Казахстан; обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза; совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля в рамках оказания взаимной административной помощи и т.д.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2010773-naznachen-glava-dgd-po-atyrauskoy-oblasti/