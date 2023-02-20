Едил Оспан назначен вице-министром просвещения

Едил Оспан. Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства РК Оспан Едил Сабырович назначен вице-министром просвещения Казахстана, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.

Оспан Едиль Сабырович родился 29 марта 1983 года в Туркестанской области, сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

Окончил Международный Казахско-Турецкий университет им. А.Яссауи, Казахский гуманитарно-юридический университет, University of Exeter (Великобритания). Имеет ученую степень кандидата юридических наук.

Трудовую деятельность начал в 2004 году преподавателем Колледжа права и экономики Алматы. В разные годы работал преподавателем Казахского гуманитарно-юридического университета, старшим преподавателем ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, ведущим научным сотрудником Академии государственного управления при президенте РК.

В 2007 году был помощником депутата мажилиса парламента РК.

В 2010 году — эксперт; инспектор секретариата Ассамблеи народа Казахстана Администрации президента РК.

В 2019 году был замдиректора Института общественной политики партии Nur Otan (ныне Amanat).

В 2020 году - советник министра информации и общественного развития РК.

С февраля 2021 года по февраль 2023 года - заведующий Отделом социально-культурного развития Канцелярии премьер-министра РК.

С февраля 2023 года — заведующий Отделом социального развития Аппарата правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2010026-edil-ospan-naznachen-vitse-ministrom-prosvescheniya/